El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 31 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 22 grados a las 3 de la madrugada.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 37 grados a las 4 de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta bastante caluroso. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 11% por la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más intensa.
El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h, predominando de dirección oeste en las primeras horas y cambiando a dirección noreste durante la tarde. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.
A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.
Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá presentándose poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte. La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.
En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor se perfila como ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más llevadero el calor. Recuerden hidratarse y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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