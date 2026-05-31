El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 44% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la brisa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, picnics o cualquier evento que requiera un buen tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 34 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

Los vientos, aunque suaves, aportarán un toque fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que la dirección del viento cambie a medida que avance el día, soplando desde el norte y noroeste, lo que podría ofrecer un alivio adicional del calor.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 35 grados , sin riesgo de lluvia y con una brisa suave que hará que el tiempo sea aún más placentero. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.