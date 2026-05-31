El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor que podría llegar hasta los 40 grados , lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un mínimo del 12% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más fuertes en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes pueden aprovechar esta jornada para realizar paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles agradables, rondando los 30 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:37 horas. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.