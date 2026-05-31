El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 23 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 49% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y seco.
A partir de las 10:00 horas, se prevé que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y subiendo hasta 29 grados a las 11:00. En las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, que podría llegar a alcanzar los 36 grados . Este calor será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.
El viento será un factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en dirección oeste durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 34 grados a las 21:00 horas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y cálido. El ocaso se producirá a las 21:31, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en esta hermosa localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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