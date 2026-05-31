El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y descendiendo a 19 grados a las 07:00. La tendencia ascendente se reanudará, con máximas que llegarán a los 36 grados a las 15:00, lo que sugiere un día caluroso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 34 grados a las 16:00 y 35 grados a las 17:00, antes de descender gradualmente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a las 00:00 y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 64% a las 06:00 y un 65% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, bajando a un 30% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h en las primeras horas. A medida que avance la jornada, el viento alcanzará su máxima velocidad de 38 km/h a las 16:00, proveniente del suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, así que se recomienda aprovechar el buen tiempo. El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso será a las 21:43, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre en Lepe.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.