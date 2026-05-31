El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 23 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A lo largo del día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 20 y 39 grados , alcanzando su pico alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento puede ser un alivio temporal, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un día cálido y mayormente soleado, con un viento moderado que proporcionará algo de alivio. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.