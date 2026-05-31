El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán un máximo de 37 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 36 grados hacia las 16:00 horas. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 11% a partir de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más agobiante.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h en las primeras horas de la mañana, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que el día avance, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el noreste y disminuyendo su intensidad, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más elevadas.

La salida del sol se producirá a las 06:55, y el ocaso está previsto para las 21:31, lo que nos brinda un largo día de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.