El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados hacia las 16:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se recomienda precaución ante el calor y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.