El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 31 de mayo de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planea realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 36% y aumentando hasta un 65% en las horas más frescas de la mañana. A medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando niveles de alrededor del 12% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se realizan actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, mayormente despejado y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen al máximo las condiciones meteorológicas favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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