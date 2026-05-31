El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 31 de mayo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y un máximo de 39 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 38 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 38% a las 10:00 y bajando hasta un 15% en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 22 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. La dirección del viento variará, predominando del sur y el oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.
En resumen, hoy en Coria del Río se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
- Famosos, farolillos y estilo con sello cordobés: Silbon reúne amigos de la marca en la Feria de Córdoba
- El último viernes de Feria de Córdoba deja el récord de peleas en El Arenal y eleva a 19 los detenidos
- Retiran 220 tortillas, 110 flamenquines y 18 quesos de la Feria de Córdoba por incumplir garantías sanitarias
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- La Diputación de Córdoba avanza en las obras del primer tramo de la red de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
- Moda, música y famosos en la fiesta de Silbon en la Feria de Córdoba