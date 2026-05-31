El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.
Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 39 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, la temperatura empezará a bajar, llegando a los 34 grados hacia las 9 de la noche.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a mantener el ambiente más fresco, especialmente en las horas más calurosas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:35. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 11 de la noche, lo que hará que la velada sea más agradable.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de alivio ante las altas temperaturas. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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