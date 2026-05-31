El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un valor estimado de 38 grados , lo que sugiere que será un día caluroso. Las temperaturas comenzarán en 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en la primera hora del día, y continuarán bajando hasta llegar a 20 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 31 grados a las 12:00 horas y superando los 35 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 13% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia la tarde. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:05 y poniéndose a las 21:39, ofreciendo un hermoso espectáculo natural para aquellos que deseen disfrutar de la belleza del cielo al inicio y al final del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.