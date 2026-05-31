El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 37 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 04:00 y 20 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 07:00 y subiendo rápidamente a 22 grados a las 09:00. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% y aumentando hasta un 65% hacia las 08:00.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 38 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del calor.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a escalar, alcanzando los 36 grados a las 14:00 y un máximo de 37 grados a las 16:00. La tarde se presentará calurosa, con cielos despejados y una humedad que descenderá a niveles más cómodos, alrededor del 20% hacia las 13:00. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en 34 grados a las 19:00 y bajando a 28 grados a las 23:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea disfrutar de la playa o realizar deportes. Los atardeceres en Cartaya son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el ocaso programado para las 21:43, ofreciendo un cierre perfecto a un día soleado y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.