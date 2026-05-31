El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. Las temperaturas se mantendrán cálidas, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a unos 20 grados . La noche será igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este hermoso día de primavera. No se prevén lluvias, lo que asegura que las actividades programadas no se verán interrumpidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.