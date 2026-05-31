El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada y hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados a las 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados hacia las 17:00 horas, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 36% en la madrugada y aumentando hasta un 69% en las primeras horas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 12% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas, ya que la radiación UV puede ser alta.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. En resumen, el tiempo en Camas para hoy será cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas al inicio del día, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.