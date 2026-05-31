El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en familia.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán la temperatura ni la sensación de calor, ya que no se anticipan lluvias ni cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es especialmente relevante para los agricultores y quienes dependen del buen tiempo para sus actividades diarias. La estabilidad del tiempo también es un buen augurio para los eventos programados al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo esta jornada soleada, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.