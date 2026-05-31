El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:05. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 39 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% a las 00:00 y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 23 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas serán más elevadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a alrededor de 27 grados a las 23:00. La brisa nocturna, que se espera que continúe soplando desde el noreste, ofrecerá un respiro del calor del día. En resumen, hoy será un día cálido y mayormente soleado en Las Cabezas de San Juan, ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.