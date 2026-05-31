El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán bajando hasta llegar a un mínimo de 20 grados a las 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.
Durante la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 38 grados a las 16:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 12% hacia el final del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se realizan actividades al aire libre.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:39. En resumen, Bormujos vivirá un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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