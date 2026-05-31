El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados , que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas, momento en el que la humedad relativa será del 52%.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que favorecerá un aumento en la temperatura. A las 10:00 horas, se espera que el termómetro marque 25 grados, con una humedad del 41%. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 11 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 39 grados a las 17:00 horas. La humedad relativa descenderá a un 10%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. El viento, que soplará del oeste, alcanzará velocidades de hasta 17 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso y las temperaturas comenzarán a descender. A las 20:00 horas, se espera que la temperatura sea de 37 grados, con una humedad relativa del 11%. El viento seguirá soplando del oeste, aunque su velocidad disminuirá a 16 km/h.
Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
En resumen, Bailén experimentará un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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