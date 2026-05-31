El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados , que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas, momento en el que la humedad relativa será del 52%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que favorecerá un aumento en la temperatura. A las 10:00 horas, se espera que el termómetro marque 25 grados, con una humedad del 41%. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 11 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 39 grados a las 17:00 horas. La humedad relativa descenderá a un 10%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. El viento, que soplará del oeste, alcanzará velocidades de hasta 17 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso y las temperaturas comenzarán a descender. A las 20:00 horas, se espera que la temperatura sea de 37 grados, con una humedad relativa del 11%. El viento seguirá soplando del oeste, aunque su velocidad disminuirá a 16 km/h.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Bailén experimentará un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.