El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo de 2026, Baeza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:53. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a media tarde.

Durante el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados . La máxima se alcanzará en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 34 grados, lo que podría generar una sensación de calor considerable. La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. En las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que ayudará a mitigar un poco la sensación térmica elevada. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Baeza tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la ciudad y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 20:00. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. En resumen, Baeza disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.