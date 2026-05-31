El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 4 de la madrugada, las temperaturas comenzarán a bajar un poco más, llegando a los 25 grados, y continuarán descendiendo hasta alcanzar los 22 grados a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a recuperarse rápidamente, alcanzando los 23 grados a las 8 de la mañana y subiendo hasta los 29 grados a las 12 del mediodía.

La tarde se presentará calurosa, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en 36 grados a las 4 de la tarde. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer en el horizonte, especialmente hacia el final del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 10 de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 12% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:32, los habitantes de Baena podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, cerrando así un día perfecto para disfrutar del aire libre y las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.