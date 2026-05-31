El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00 y 05:00.
Durante la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 38 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje hasta un 15% en las horas más cálidas del día.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera a pesar del calor intenso.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá alta, rondando los 38 grados entre las 16:00 y las 18:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, comenzará a descender lentamente, alcanzando los 37 grados a las 19:00 y 36 grados a las 20:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que caerán a 34 grados a las 21:00 y 32 grados a las 22:00.
El ocaso se producirá a las 21:36, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado. Los habitantes de Arahal podrán disfrutar de una agradable velada al aire libre, con cielos despejados y temperaturas más suaves. En resumen, un día ideal para actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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