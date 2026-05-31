El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista nocturna. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre la 1:00 y las 2:00 horas, lo que no afectará la luminosidad del día.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en 28 grados a la medianoche y descendiendo ligeramente a 26 grados a la 1:00. A medida que el día avanza, se prevé un descenso gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 8:00 horas. Sin embargo, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando hasta un 63% a las 7:00 horas. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 10% hacia las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a las 12:00 y alcanzando picos de hasta 17 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Andújar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición prolongada al sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.