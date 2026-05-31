El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 36 grados, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:42 horas. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a contemplar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un respiro del calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.