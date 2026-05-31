El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% y aumentando gradualmente hasta un 55% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo, llegando a los 33 grados . Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. No se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa un aumento en la nubosidad hacia la noche, con la llegada de nubes altas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

La puesta de sol se producirá a las 21:30, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 10 de la noche. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el agobio del calor diurno.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.