El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 39 grados . Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa durante el día se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 12% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico del sol.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, y se espera que para la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 21 grados . Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38 horas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.