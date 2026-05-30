El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 30 de mayo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 37 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 37 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 19% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé una brisa suave de 11 km/h, que se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h. Esta combinación de viento y calor puede resultar en un ambiente caluroso, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un alivio del calor diurno. Se espera que la temperatura mínima durante la noche sea de 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.