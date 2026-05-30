El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde y manteniéndose en torno a los 21 grados durante las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 65% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 37 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave del sur, que alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las áreas más expuestas al sol.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para un paseo por el parque, una comida al aire libre o incluso para disfrutar de un evento cultural en la ciudad.

En la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del cielo ni la temperatura, que se mantendrá cálida hasta el ocaso, previsto para las 21:36. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Utrera vivirá un día de clima primaveral, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.