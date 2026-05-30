El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede generar una sensación de calor, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se prevé que la intensidad del viento disminuya a medida que avance la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. En general, se espera que el viento sea más fuerte en las primeras horas del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias. Esto se traduce en un ambiente ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. Las nubes altas podrían aparecer en el cielo durante la tarde, pero no afectarán la claridad del día.

La noche caerá sobre Úbeda con temperaturas que rondarán los 22 grados , manteniendo un ambiente cálido y agradable. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. La visibilidad será excelente, lo que facilitará la observación de las estrellas una vez que caiga la oscuridad.

En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Úbeda, ya sea pasear por sus calles históricas, disfrutar de la gastronomía local en terrazas o simplemente relajarse en un parque. Con un tiempo tan favorable, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo lo que ofrece este hermoso día de primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.