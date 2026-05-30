El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 36% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las primeras horas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Tomares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Por lo tanto, es un buen momento para realizar paseos, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques y espacios públicos de Tomares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.