El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 26 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados a las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 58%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 17:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 18:00 horas, alcanzando los 36 grados a las 18:00 y bajando a 31 grados hacia las 21:00 horas.

La puesta de sol está programada para las 21:38 horas, momento en el que el cielo se tornará más despejado nuevamente, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.