El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 30%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la dirección del viento cambie hacia el sur, lo que podría influir en la sensación térmica.

A partir de las 8 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados a las 9 de la noche. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre. La temperatura mínima de la noche se espera que ronde los 25 grados.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. La jornada culminará con un ocaso a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.