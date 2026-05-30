El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 20 grados a las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados, y se espera que durante el día se mantenga en un rango cálido, con máximas que llegarán a los 34 grados entre las 16:00 y las 18:00. La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que rondarán los 33 grados a las 19:00 y 20:00, antes de descender a 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 12:00, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 06:58 y el ocaso a las 21:30, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará más placentera la experiencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.