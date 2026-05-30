El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 37%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 26 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque no se prevén ráfagas que puedan causar molestias significativas. La dirección del viento también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:36. La visibilidad será óptima, lo que permitirá observar las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.