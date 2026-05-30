El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la ciudad a las 07:01. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados durante la primera hora del día.

A lo largo de la jornada, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando un mínimo de 18 grados a media tarde. Sin embargo, se espera que el calor regrese, con un pico de 39 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 74% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. A medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un alivio a los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la tarde. Este viento podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más intensas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o participar en eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, disfrutando de un día que promete ser agradable y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.