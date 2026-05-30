El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando las temperaturas a un máximo de 38 grados en las horas más cálidas del día.

La temperatura comenzará en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje a 20 grados a las 03:00 y se mantenga en ese rango hasta las 05:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 38 grados a las 16:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 36 grados a las 18:00 y 34 grados a las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% a la medianoche y disminuyendo a un 40% a las 10:00. A medida que el día avanza, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 49% a las 09:00 y un 57% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la sensación de calor sea intensa debido a las altas temperaturas y la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 18:00, cuando el viento soplará del suroeste. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y cálido. Los habitantes de Los Palacios y Villafranca pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de paseos, actividades deportivas o reuniones familiares al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.