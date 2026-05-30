El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles tan bajos como el 15% en las horas más cálidas. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Durante la tarde, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Este viento podría ser un alivio para aquellos que se encuentren en espacios abiertos, pero también es importante tener en cuenta que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 22 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:33. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Osuna, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.