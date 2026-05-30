El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 50% y bajará hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada debido a la baja humedad.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Durante las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando picos de hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

El ocaso se producirá a las 21:34 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, ofrecerá condiciones ideales para disfrutar de la tarde y la noche al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados para evitar cualquier inconveniente. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la primavera en Morón de la Frontera, con cielos despejados y temperaturas cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.