El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la mañana y bajando a 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 21 grados a las 4 de la mañana y 20 grados a las 5 y 6 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá baja, alrededor del 30%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 29 grados al mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 34 grados entre las 3 y 4 de la tarde, alcanzando su punto máximo de 36 grados a las 5 y 6 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 16 km/h. Esto proporcionará un alivio moderado ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 10 de la noche y bajando a 28 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:33. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte, lo que permitirá que los habitantes de Montilla disfruten de un día soleado y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.