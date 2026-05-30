El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados a las 03:00 y 04:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 14:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 61%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será suave, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, mientras que por la tarde se intensificará, con ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h entre las 14:00 y las 18:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente en las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Moguer pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 17:00 y bajando a 24 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.