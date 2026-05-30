El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo de 2026, Martos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre. No se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin interrupciones.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:30. La noche se presentará despejada, con temperaturas que caerán a 19 grados hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Las condiciones son ideales para disfrutar del aire libre, ya que no se esperan lluvias y el viento proporcionará un ligero alivio del calor. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.