El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 51% durante las primeras horas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

A medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 38 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que podría caer hasta un 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Sin embargo, la presencia de nubes altas a partir de la tarde podría ofrecer algo de alivio, aunque no se prevén precipitaciones en el horizonte.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante todo el día. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la ciudad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural sin restricciones.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados hacia las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.