El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante calurosa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, es recomendable que las personas que realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:38. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir y disfrutar de la vida nocturna de Mairena del Aljarafe.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y ventoso, ideal para aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.