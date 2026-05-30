El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 20 grados, con un ligero aumento a 19 grados entre las 05:00 y las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 09:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará los 25 grados a las 10:00 y seguirá subiendo hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 41% a las 00:00 y descendiendo a 33% hacia la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un ambiente seco y cálido, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:36. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 y bajando a 27 grados hacia la medianoche. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.