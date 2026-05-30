El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media mañana y manteniéndose en torno a los 20 grados durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que el tiempo sea bastante cómodo para los lucentinos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre, como picnics, paseos o actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, Lucena vivirá un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, aprovechando al máximo lo que el tiempo tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.