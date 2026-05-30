El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, alrededor de las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más calurosas, lo que podría contribuir a una sensación térmica más elevada.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h en las primeras horas del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 27 km/h por la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. En resumen, el día de hoy en Lora del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.