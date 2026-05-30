El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la noche. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 28°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 37°C en la tarde, lo que sugiere un día caluroso. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, estabilizándose en torno a los 29°C.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 42% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Esto podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde.
No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación también es nula, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o lluvias inesperadas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:30. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 22°C, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.
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