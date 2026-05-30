El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor y hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Este viento también podría generar un ligero oleaje en las costas cercanas, ideal para quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por la playa, senderismo o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de Lepe. En resumen, hoy será un día espléndido para disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.