El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.
Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 58%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. Sin embargo, la brisa suave del sur, con velocidades que rondarán entre los 5 y 12 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas del día.
A partir de las 6 de la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 34 grados, y continuará bajando hasta llegar a los 24 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:37.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ningún momento del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.
Es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente soleado, las temperaturas altas pueden afectar a personas sensibles al calor. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.
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