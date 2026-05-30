El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 20% por la mañana y subiendo ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes de excursiones o paseos por la ciudad no se verán afectados.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 22 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada que oscilará entre los 10 y 12 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de los alrededores. La puesta de sol está programada para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y la luz dorada del atardecer promete ser un momento perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 30 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, ideal para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin preocupaciones de lluvia ni incomodidades por la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.